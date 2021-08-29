С тех пор прошел уже год, но австралийские супруги Дени и Блейк до сих пор с юмором вспоминают этот момент. Они обнародовали видео в своем тиктоке daniandblake. Всего за несколько дней его посмотрели более 7 миллионов раз!
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Муж подставил телефон к свадебному торту и наблюдал за напряженным матчем. Судя по выражению лица жены, она была не очень довольна от такого поступка. Об этом свидетельствует и подпись к видео.
Я до сих пор не могу поверить, что мой муж сделал это на нашей свадьбе,– прокомментировала ситуацию его жена.
Впрочем, пользователям тиктока понравилась такая выходка от мужа. Они даже называют его легендой. Но были и негативные комментарии:
- Абсолютная легенд!!!
- Молодец, он – легенда!
- Вот почему я не встречаюсь с человеком, который помешан на спорте.