Алехандро постійно експериментує зі стилями, візерунками та кольорами. Він доводить, що заплітання коси – це справжнє мистецтво! Зараз за його творчістю стежать понад 50 тисяч підписників в інстаграмі.
Цікаво Без макіяжу: красуні, які доводять, що косметика буває зайвою
№1
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№2
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№3
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№4
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№5
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№6
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№7
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№8
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№9
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№10
Фото інстаграм artistic.aestheticss
№11
Фото інстаграм artistic.aestheticss