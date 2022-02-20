Алехандро постійно експериментує зі стилями, візерунками та кольорами. Він доводить, що заплітання коси – це справжнє мистецтво! Зараз за його творчістю стежать понад 50 тисяч підписників в інстаграмі.

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss

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Фото інстаграм artistic.aestheticss