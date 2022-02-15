Дівчата все частіше відмовляються від великої кількості косметики на обличчі, а сучасні тенденції диктують свої правила природної краси. Тож 24 канал ділиться фотодобіркою, яка доводить, що без макіяжу – краще.

Цікаво 10 дівчат, які пішли в салон краси і сильно пошкодували: кумедні фото

Красуні без макіяжу

Природна краса.

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Як гарно / Фото Reddit

Цій красуні 29 років і вона виглядає просто неймовірно.



Дівчині 29 років / Фото Reddit

Тепер і ця дівчина не використовує косметику для походу у магазин.



Полюбила себе без макіяжу / Фото Reddit

Почуватись вільно і приймати – це чудово.



Потрібно любити себе / Фото Reddit

Неймовірна зовнішність та волосся.



Красива від природи / Фото Reddit

Жінка вчиться приймати себе без макіяжу.



Без макіяжу / Фото Reddit

Яка нестандартна зовнішність – дуже вродлива дівчина.



Вродлива дівчина / Фото Reddit

Дівчина опублікувала у мережі фото без макіяжу.



Фото без макіяжу / Фото Reddit

Ця дівчина наче модель, яка готова до виходу на подіум.



Наче модель / Фото Reddit

Дівчина наважилась показати своє обличчя без макіяжу і з сивиною. Їй 30, вона пишається собою.



Любов до себе / Фото Reddit