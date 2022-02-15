Дівчата все частіше відмовляються від великої кількості косметики на обличчі, а сучасні тенденції диктують свої правила природної краси. Тож 24 канал ділиться фотодобіркою, яка доводить, що без макіяжу – краще.
Цікаво 10 дівчат, які пішли в салон краси і сильно пошкодували: кумедні фото
Красуні без макіяжу
Природна краса.
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Як гарно / Фото Reddit
Цій красуні 29 років і вона виглядає просто неймовірно.
Дівчині 29 років / Фото Reddit
Тепер і ця дівчина не використовує косметику для походу у магазин.
Полюбила себе без макіяжу / Фото Reddit
Почуватись вільно і приймати – це чудово.
Потрібно любити себе / Фото Reddit
Неймовірна зовнішність та волосся.
Красива від природи / Фото Reddit
Жінка вчиться приймати себе без макіяжу.
Без макіяжу / Фото Reddit
Яка нестандартна зовнішність – дуже вродлива дівчина.
Вродлива дівчина / Фото Reddit
Дівчина опублікувала у мережі фото без макіяжу.
Фото без макіяжу / Фото Reddit
Ця дівчина наче модель, яка готова до виходу на подіум.
Наче модель / Фото Reddit
Дівчина наважилась показати своє обличчя без макіяжу і з сивиною. Їй 30, вона пишається собою.
Любов до себе / Фото Reddit