Девушки все чаще отказываются от обилия косметики на лице, а современные тенденции диктуют свои правила природной красоты. Так что 24 канал делится фотоподборкой, которая доказывает, что без макияжа – лучше.
Интересно 10 девушек, которые пошли в салон красоты и сильно пожалели: забавные фото
Красавицы без макияжа
Естественная красота.
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Как хорошо / Фото Reddit
Этой красавице 29 лет и она выглядит просто невероятно.
Девушке 29 лет / Фото Reddit
Теперь эта девушка не использует косметику для похода в магазин.
Полюбила себя без макияжа.
Чувствовать себя свободно и принимать – это здорово.
Нужно любить себя / Фото Reddit
Невероятная внешность и волосы.
Красивая от природы / Фото Reddit
Женщина учится принимать себя без макияжа.
Без макияжа / Фото Reddit
Какая нестандартная внешность – очень красивая девушка.
Красивая девушка / Фото Reddit
Девушка опубликовала фото без макияжа.
Фото без макияжа / Фото Reddit
Эта девушка как модель, которая готова к выходу на подиум.
Как модель / Фото Reddit
Девушка решилась показать свое лицо без макияжа и с сединой. Ей 30 и она гордится собой.
Любовь к себе / Фото Reddit