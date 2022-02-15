Девушки все чаще отказываются от обилия косметики на лице, а современные тенденции диктуют свои правила природной красоты. Так что 24 канал делится фотоподборкой, которая доказывает, что без макияжа – лучше.

Интересно 10 девушек, которые пошли в салон красоты и сильно пожалели: забавные фото

Красавицы без макияжа

Естественная красота.

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Как хорошо / Фото Reddit

Этой красавице 29 лет и она выглядит просто невероятно.



Девушке 29 лет / Фото Reddit

Теперь эта девушка не использует косметику для похода в магазин.



Полюбила себя без макияжа.

Чувствовать себя свободно и принимать – это здорово.



Нужно любить себя / Фото Reddit

Невероятная внешность и волосы.



Красивая от природы / Фото Reddit

Женщина учится принимать себя без макияжа.



Без макияжа / Фото Reddit

Какая нестандартная внешность – очень красивая девушка.



Красивая девушка / Фото Reddit

Девушка опубликовала фото без макияжа.



Фото без макияжа / Фото Reddit

Эта девушка как модель, которая готова к выходу на подиум.



Как модель / Фото Reddit

Девушка решилась показать свое лицо без макияжа и с сединой . Ей 30 и она гордится собой.