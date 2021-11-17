Закинуті автомобілі, цікаві дерев’яні статуї і навіть вертоліт – ліс приховує багато таємниць, які, на жаль, важко розгадати. Коли наступного разу будете прогулюватись серед дерев, уважно дивіться по боках. Можливо, й вам пощастить знайти щось несподіване!

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Залишки автомобіля глибоко в лісі

Фото reddit Such-Put4696

Дерево з "очима"

Фото reddit The69thCat

"Знайшов залишки літака під час прогулянки"

Фото reddit poopsmitherson

Ух ти! Вимикач посеред лісу на Гаваях!

Фото reddit smazzin

Бу!

Фото reddit RustyTheRed

І навіть вертоліт!

Фото reddit TheNewHitler1945

Природа потроху бере своє

Фото reddit airoman123

"Крихітні двері у великому лісі"

Фото reddit ProfObladee

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Хтось захотів зробити динозавра з гілок

Фото reddit Gregan32

Лячно було б зустріти таку статую вночі

Фото reddit Pahj