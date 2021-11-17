Заброшенные автомобили, интересные деревянные статуи и даже вертолет – лес скрывает много тайн, которые, к сожалению, трудно разгадать. Когда в следующий раз будете гулять среди деревьев, внимательно смотрите по сторонам. Возможно, и вам удастся найти что-нибудь неожиданное!
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Остатки автомобиля глубоко в лесу
Фото reddit Such-Put4696
Дерево с "глазами"
Фото reddit The69thCat
"Нашел остатки самолета во время прогулки"
Фото reddit poopsmitherson
Ух ты! Выключатель посреди леса на Гавайях!
Фото reddit smazzin
Бу!
Фото reddit RustyTheRed
И даже вертолет!
Фото reddit TheNewHitler1945
Природа понемногу берет свое
Фото reddit airoman123
"Крошечная дверь в большом лесу"
Фото reddit ProfObladee
Кто-то захотел сделать динозавра из веток
Фото reddit Gregan32
Страшно было бы встретить такую статую ночью
Фото reddit Pahj