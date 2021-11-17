Заброшенные автомобили, интересные деревянные статуи и даже вертолет – лес скрывает много тайн, которые, к сожалению, трудно разгадать. Когда в следующий раз будете гулять среди деревьев, внимательно смотрите по сторонам. Возможно, и вам удастся найти что-нибудь неожиданное!

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Остатки автомобиля глубоко в лесу

Фото reddit Such-Put4696

Дерево с "глазами"

Фото reddit The69thCat

"Нашел остатки самолета во время прогулки"

Фото reddit poopsmitherson

Ух ты! Выключатель посреди леса на Гавайях!

Фото reddit smazzin

Бу!

Фото reddit RustyTheRed

И даже вертолет!

Фото reddit TheNewHitler1945

Природа понемногу берет свое

Фото reddit airoman123

"Крошечная дверь в большом лесу"

Фото reddit ProfObladee

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Кто-то захотел сделать динозавра из веток

Фото reddit Gregan32

Страшно было бы встретить такую ​​статую ночью

Фото reddit Pahj