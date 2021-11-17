Несподівана краса: 10 цікавих знахідок в лісі, які здивували людей
Джерело:Reddit
Для цих людей звичайна прогулянка лісом перетворилася у справжню пригоду. Їм вдалося сфотографувати цікаві об’єкти, які незрозуміло як взагалі опинилися серед дерев.
Закинуті автомобілі, цікаві дерев’яні статуї і навіть вертоліт – ліс приховує багато таємниць, які, на жаль, важко розгадати. Коли наступного разу будете прогулюватись серед дерев, уважно дивіться по боках. Можливо, й вам пощастить знайти щось несподіване!
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Залишки автомобіля глибоко в лісі
Фото reddit Such-Put4696
Дерево з "очима"
Фото reddit The69thCat
"Знайшов залишки літака під час прогулянки"
Фото reddit poopsmitherson
Ух ти! Вимикач посеред лісу на Гаваях!
Фото reddit smazzin
Бу!
Фото reddit RustyTheRed
І навіть вертоліт!
Фото reddit TheNewHitler1945
Природа потроху бере своє
Фото reddit airoman123
"Крихітні двері у великому лісі"
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Хтось захотів зробити динозавра з гілок
Фото reddit Gregan32
Лячно було б зустріти таку статую вночі
Фото reddit Pahj