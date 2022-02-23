Все трапилося під час романтичної вечері у ресторані. Хлопець хотів покликати офіціантів, але зробив це максимально нестандартно.

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Що утнув хлопчина

Під час побачення хлопець раптово витягнув дзвіночок і почав дзеленчати на весь ресторан. Кохана спочатку не зрозуміла, навіщо він це робить.

Коли настав час робити замовлення, він витягнув з кишені піджака маленький дзвіночок, підняв його і почав трясти. Звук був настільки неприємним, що у мене почали боліти вуха. Я була збита з пантелику і спиталася, навіщо це робити. Він хотів, щоб офіціанти звернули на нього увагу, – написала авторка.

Хлопчина хотів, щоб до нього підійшов офіціант, тому й витягнув дзвіночок / Фото Unsplash

Зрозуміло, що дівчина попросила його зупинитися, адже досить дивно поводитися так в ресторані. Хлопець ж пояснив, що в США цілком нормально дзеленчати у дзвіночок в закладах харчування.

Дійшло до того, що дівчина пригрозила піти з побачення. Але хлопець не зупинявся. Вони посварилися, і побачення дуже швидко закінчилося – кохана просто встала й пішла додому.

Хлопчина переконував, що дзвіночок – ідеальний варіант, щоб довго не чекати на офіціанта. На його думку, кохана занадто агресивно відреагувала на цю кумедну витівку.

Він дується вже кілька днів і вимагає від мене вибачень. Можливо, я дійсно занадто різко відреагувала. Мабуть, там, де він живе, це дійсно нормально. Але в нас (авторка проживає в іншій країні, – Life 24) так не роблять, – пояснює вона.

Користувачі Reddit вважають, що авторка цілком адекватно відреагувала. Хлопчина був неправим: