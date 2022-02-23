Люди часто не вірять, що нова та стара Сара Дональд – це одна і та ж людина. 32-річна жінка після народження першої дитини вирушила по пошуки способів схуднення. Вона була вкрай незадоволена своєю фігурою і мріяла відрізати просто зайві кілограми.

Цікаво Оце натворили: 10 випадків, коли сусіди зробили неприємний "сюрприз"

Жінка змінилась до невпізнаваності

Сара потрапила у замкнуте коло: шкідлива їжа була її ворогом та водночас способом відволіктись. Коли доньці виповнилось 12 років, жінка зрозуміла, що їй потрібно негайно щось зі собою робити, аби мати можливість надалі бути хорошою мамою та виконувати батьківські обов'язки. Сара вирішила змінити свій раціон та додати фізичні навантаження. Всього за 10 місяців жінці вдалось стати меншою на 2 розміри, але ситуація з її самооцінкою лише погіршилась.

Спочатку, коли я схудла, я по-справжньому пишалася собою. Спостерігаючи за падінням цифри на вагах, я почувалася чудово. Але після цього я потрапила у власну пастку й не хотіла виходити з дому. Для мене це був такий жорстокий поворот,

– зізнається жінка.

Хоча Сара могла вже приміряти одяг менших розмірів та хизуватись новими параметрами, потайки вона боролась із власним тілом, шкіра на якому звисала з усіх боків.

Я весь час прикривалася мішкуватим одягом, щоб приховати свою шкіру. На свята я одягала шорти поверх бікіні й носила два бюстгальтери щодня. Я більше не почувалася жінкою і не могла відчувати себе більш сексуальною для свого партнера. Я потрапила в пастку,

– розповідає Сара.



Жінка неймовірно змінилась / Фото The Sun

Втомлена від власної ненависті до себе жінка звернулась за допомогою до пластичного хірурга, аби дізнати, що можна зробити з її тілом. Спершу вона наважилась на збільшення грудей у 2018 році. Це була перша операція, яка подарувала їй багато впевненості. У листопаді 2020 року Сара звернулась знову до фахівця вже з іншим запитом – зменшити шкіру на животі. Їй видалили близько 730 грамів зайвої шкіри з цієї ділянки.

Я побачила величезну різницю в тому, як я себе почувала після підтяжки живота. Мій лікар зробив неймовірну роботу. Мені завжди було так соромно за свою мішкувату шкіру, але я почала відчувати себе більш впевнено в одязі й виявила, що експериментувала з іншими стилями, які я ніколи не могла носити як до схуднення, так і після,

– зізналась Сара.



Неймовірне перевтілення / Фото The Sun

Через пів року на жінку чекала ще одна підтяжка на стегнах, результат якої приємно здивував. Фінальною була процедура 6 січня цього року – поясова ліпектомія, під час якої їй видалили стійкі жирові відкладення навколо стегон і талії. Нова зовнішність вартувала Сарі понад 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Я знаю, що це великі гроші, але моя подорож змусила мене зрозуміти, що щастя не можна оцінити. Кілька тижнів тому моя мама запитала, як я почуваюся, і я відповіла просто "вільно". На що моя мама сказала, що нарешті повернула дочку,

– ділиться жінка.

Зараз Сара почувається впевненою та щасливою мамою й сподівається, що її досвід та нова зовнішність надихнуть інших жінок на такі ж перевтілення.



Щаслива мама / Фото The Sun