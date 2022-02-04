Проте у цих стрічках наречені постали в дуже дивних образах та викликали швидше розчарування, ніж захоплення. Ми зібрали у нашому матеріалі найбільш невдалі сукні наречених.

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Найгірші сукні наречених в кіно

"Подружки нареченої"



Весільна сукня героїні Ліліан / Кадр з фільму

Головна героїня комедійної стрічки Ліліан вирішила для особливої події замовити сукню у найкращої подруги Енні. Для цього вона навіть полетіла в Париж. Але багатошарове біле вбрання швидше розчарувало наречену, а її фата була схожа на великий безладний головний й убір.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"



Невдале вбрання для Марі / Кадр з фільму

Ще одна романтична комедія, яка розчарувала весільним вбранням нареченої. Головна героїня Марі буквально "втопилась" у великі білій сукні. Її фігуру приховав великий корсет, а ноги були закриті багатошаровою спідницею. Невдалий образ доповнює об'ємна фата, яка лише погіршувала візуальне сприйняття.

"Освідчення"



Ну дуже велика весільна сукня / Кадр з фільму

Наречена Маргарет у фільму "Освідчення" планувала вийти заміж у сімейній реліквії і одягла сукню бабусі нареченого. Як вияснилось, вбрання зовсім не підходило для її фігури, тож вона звернулась до кравчині.

"Поїздка в Америку"



Помпезне вбрання для принцеси / Кадр з фільму

Ще одна героїня, яка буквально перетворилась на "зефір", коли одягла своє особливе вбрання. Весілля Лізи і принца Акіма запам'яталось всім пишною сукнею з блискітками у рожевому кольорі.

"Моє велике грецьке весілля"



Максималізм, який зіпсував образ / Кадр з фільму

Перебільшили з образом нареченої і костюмери фільму "Моє велике грецьке весілля". Вони одягли Тулу Портокалос в об'ємну сукню з лелітками, посередині оздоблену великими трояндами, мереживом, дорогоцінними прикрасами, масивним кольє та високою фатою.

"Чотири весілля та одні похорони"



Застаріле вбрання для нареченої / Кадр з фільму

Головна героїня Керрі, як і очікувалось, обрала не найкращу весільну сукню для своєї особливої події. Мінімалістичне вбрання прямого крою з мереживним верхом виглядає надто застарілим та трохи завеликим. А у поєднанні з вишуканими білими вечірніми рукавичками образ стає ще більш недоречним.

"Як відбити наречену"



Образ з фільму "Як відбити наречену" / Кадр з фільму

Сукня нареченої Ханни під час церемонії викликає багато запитань. Якщо картатий пояс можна ще розглядати, як шотландську традицію, то недолугі мереживні рукави та складки пояснити ніяк не можна.

"Форрест Гамп"



Наречена у фільму "Форрест Гамп" / Кадр з фільму

Стрічка "Форрест Гамп" також відзначилась не найстильнішою сукнею Дженні. Довгоочікуване весілля головних героїв насправді трохи розчарувало образами. Наречена одягла вбрання в провінційному стилі з довгими рукавами та ґудзиками, а доповнила все квітковою короною.