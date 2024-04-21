Щоправда, інколи такі відео дуже смішні, адже голлівудські зірки, відверто кажучи, на них мають безглуздий вигляд. Невдалі GlamBOT знаменитостей – далі у матеріалі Life 24.

До теми Неможливо відвести погляд: найкращі GlamBOT-відео голлівудських зірок

Краще б зірки цього не робили

Створити ефектне GlamBOT-відео не так просто, як здавалося б, адже це – справжнє мистецтво. Треба тримати обличчя, вчасно подивитися у камеру й сфокусувати погляд, а також – продемонструвати неймовірне вбрання.

Деяким голлівудським зіркам з легкістю вдається створити шикарне відео, а ось для інших – це справжнісінький стрес. Так, американська акторка Сігурні Вівер, вочевидь, розгубилася й не могла очима вчасно спіймати камеру. Через це її GlamBOT-відео стало мемним.

Сігурні Вівер "загубила" камеру: дивіться відео

До слова, проблема з очима під час створення GlamBOT є найпоширенішою. Блогер Макс Гудрич на цьогорічній премії "Оскар" також вразив "ефектним поглядом".

Макс Гудрич і невдале GlamBOT-відео: дивіться відео

У схожу ситуацію потрапила й акторка Медлін Клайн, яка теж "загубила" камеру, але вчасно відреагувала, щоб допрацювати кадр. Хоча зірка й намагалася врятувати ситуацію, однак користувачі мережі однаково вважають цей GlamBOT невдалим.

Медлін Клайн намагалася врятувати невдалий кадр: дивіться відео

Певно, найсмішнішим і найпопулярнішим невдалим GlamBOT є відео акторки Джої Кінг. Кадри з її участю буквально розлетілися мережею й стали приводом для багатьох жартів та мемів.

Джої Кінг показала ефектний клас: дивіться відео

Співачка Джуліанн Гаф вирішила вразити глядачів ефектним помахом ноги. Й хоча він дійсно мав неймовірний вигляд, однак контроль над обличчям зірка втратила – одне її око майже заплющилося й розсмішило користувачів мережі.

Ефектний помах ноги завершився фейлом: дивіться відео

Актор Кріс Олсен чи не завжди у GlamBOT-відео обігрує верхній одяг. Голлівудська зірка полюбляє ефектно поправити піджак, однак на цьогорічній премії People's Choice Awards такий рух був недолугим.

Класичний рух одягом зіграв злий жарт: дивіться відео

Співачка Каміла Кабельйо вирішила ефектно підкинути волосся для GlamBOT, однак не врахувала, що не встигне опустити голову. Так, замість її гарного обличчя, шанувальникам довелося дивитися на шию зірки.

Каміла Кабельйо не встигла опустити голову: дивіться відео

Акторка та світська левиця Кайл Річардс у 2022 році на премії People's Choice Awards також отримала невдалий кадр. Зірка не встигла закінчити позування, через що її відео складно назвати вдалим.

Кайл Річарс і невдалий GlamBOT: дивіться відео

Варто пояснити, що зробити ефектне відео з першої спроби дуже важко. Річ у тім, що GlamBOT – це високошвидкісна камера, яка фіксує кількасекундний рух, перетворюючи його на неймовірне відео. Втім, на уповільнених кадрах видно кожну помилку та промах, а перезняти відео – змоги немає.