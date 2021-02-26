Неймовірна авантюра: пара прожила 2 роки у древньому 550-річному замку

Молода пара здійснила найнесподіванішу пригоду у своєму житті: закохані цілих 2 роки жили у справжньому середньовічному замку в Німеччині.

Власники замку шукали кількох людей, які зможуть мінімально відремонтувати кімнати древньої фортеці в обмін на постійне проживання на період роботи.

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Юлія із чоловіком одразу погодилися на таку авантюру. В їхньому розпорядженні опинився замок площею у 600 квадратних метрів, який збудували у 1482 році та реставрували аж у 1972-му.

Неймовірно, але замок досить добре виглядав – він пережив різноманітні битви і навіть Першу та Другу світові війни, тому не було потреби у кардинальній модернізації. Зазвичай вони займалися дрібним ремонтом.

Одна із кімнат замку / Фото Borssss Imgur (Більше фотографій – нижче)

"Ми ніколи не ставили перед собою ціль повністю модернізувати замок. За два роки вдалося відремонтувати вікна, двері, великий балкон, електричну проводку. Також ми заліпили різні дірки, куди могли пролазити гризуни. А ще – провели WiFi", – розповідає жінка.

Утім, деякі речі в замку не змінилися і через 500 років. Або принаймні нагадували старі часи.

Інколи електрична пічка ламалася, тому доводилося готувати їжу на справжньому вогні

Фото Borssss Imgur

Пара засинала на величезному ліжку, яке вони зробили із дерева. Його вага – 400 кілограм

Фото Borssss Imgur

Туалет виглядав як справжній трон. Ланцюжок справа – це дзвіночок. Зливу не було, тому на допомогу завжди приходило відро

Фото Borssss Imgur

Особливо некомфортно жилося взимку. В цей час температура в замку опускалася до 8 градусів тепла – рятувала лише величезна пічка. Утім, після такого опалювання пара щотижня викидала до 60 літрів попелу.

Влітку могло бути ще гірше. Температура в деяких кімнатах замку піднімалася до 40 градусів тепла.

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Відра попелу / Фото Borssss Imgur

Один із найцікавіших елементів замку – балкон та будиночок зі скла, вікна яких виходили на густий ліс. Однак по вечорах там бувало досить страшно, адже важко зрозуміти, що очікує там, в темноті.

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Скляний балкон / Фото Borssss Imgur

Уявіть, що ви спите в скляному кубі, який повністю прозорий з чотирьох боків посеред лісу, – говорить Юля.

Всередині скляного будиночку / Фото Borssss Imgur

Попри все, особливий шарм у замку робили котики – їх було аж шестеро. Вони часто ходили полювати, адже в лісі було багато різної "смакоти".

Котяче сімейство / Фото Borssss Imgur

Такий досвід, вважає Юлія, пішов їй на користь. Адже вона усвідомила, наскільки важливо тішитися абсолютно звичним речам – навіть даху над головою.

Юля в замку / Фото Borssss Imgur