Неймовірна авантюра: пара прожила 2 роки у древньому 550-річному замку

Джерело:Bored Panda
Молода пара здійснила найнесподіванішу пригоду у своєму житті: закохані цілих 2 роки жили у справжньому середньовічному замку в Німеччині.
Власники замку шукали кількох людей, які зможуть мінімально відремонтувати кімнати древньої фортеці в обмін на постійне проживання на період роботи.
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Юлія із чоловіком одразу погодилися на таку авантюру. В їхньому розпорядженні опинився замок площею у 600 квадратних метрів, який збудували у 1482 році та реставрували аж у 1972-му.
Неймовірно, але замок досить добре виглядав – він пережив різноманітні битви і навіть Першу та Другу світові війни, тому не було потреби у кардинальній модернізації. Зазвичай вони займалися дрібним ремонтом.
Одна із кімнат замку / Фото Borssss Imgur (Більше фотографій – нижче)
"Ми ніколи не ставили перед собою ціль повністю модернізувати замок. За два роки вдалося відремонтувати вікна, двері, великий балкон, електричну проводку. Також ми заліпили різні дірки, куди могли пролазити гризуни. А ще – провели WiFi", – розповідає жінка.
Утім, деякі речі в замку не змінилися і через 500 років. Або принаймні нагадували старі часи.
Фото Borssss Imgur
Фото Borssss Imgur
Фото Borssss Imgur
Особливо некомфортно жилося взимку. В цей час температура в замку опускалася до 8 градусів тепла – рятувала лише величезна пічка. Утім, після такого опалювання пара щотижня викидала до 60 літрів попелу.
Влітку могло бути ще гірше. Температура в деяких кімнатах замку піднімалася до 40 градусів тепла.
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Відра попелу / Фото Borssss Imgur
Один із найцікавіших елементів замку – балкон та будиночок зі скла, вікна яких виходили на густий ліс. Однак по вечорах там бувало досить страшно, адже важко зрозуміти, що очікує там, в темноті.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Скляний балкон / Фото Borssss Imgur
Уявіть, що ви спите в скляному кубі, який повністю прозорий з чотирьох боків посеред лісу, – говорить Юля.
Всередині скляного будиночку / Фото Borssss Imgur
Попри все, особливий шарм у замку робили котики – їх було аж шестеро. Вони часто ходили полювати, адже в лісі було багато різної "смакоти".
Котяче сімейство / Фото Borssss Imgur
Такий досвід, вважає Юлія, пішов їй на користь. Адже вона усвідомила, наскільки важливо тішитися абсолютно звичним речам – навіть даху над головою.
Юля в замку / Фото Borssss Imgur