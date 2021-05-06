Графин восьминога детально передає красу морського молюска. Він містить голову, очі та 8 щупальців, покритих скляними присосками.

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Як використовувати графин

На своїй сторінці в інстаграмі Деволл демонструє, як користуватися незвичайним посудом. Майстер наливає червоне вино через голову молюска, яке рухається вниз через тіло та щупальця, аж поки не доходить до округлої посудини на дні.

Такий витончений графин може вмістити у своїх складних формах цілу пляшку. А коли ви захочете налити напій у склянку, вам потрібно взяти посуд за одне із щупалець і нахилити його. Насичена повітрям рідина вирветься назовні.

Мабуть, кожного з нас бентежить питання, як мити такий унікальний графин у формі восьминога. За словами Деволла, це легко можна зробити за допомогою води та мийного засобу.

І якщо цього буде недостатньо, денатурований спирт та сіль, звичайно, зроблять свою справу,

– додає майстер по склу.