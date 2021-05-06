Графин осьминога подробно передает красоту морского моллюска. Он содержит голову, глаза и 8 щупальцев, покрытых стеклянными присосками.

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Как использовать графин

На своей странице в инстаграме Деволл демонстрирует, как пользоваться необычной посудой. Мастер наливает красное вино через голову моллюска, которое движется вниз через тело и щупальца, пока не доходит до округлого сосуда на дне.

Такой изящный графин может вместить в своих сложных формах целую бутылку. А когда вы захотите налить напиток в стакан, вам нужно взять посуду за одно из щупалец и наклонить ее. Насыщенная воздухом жидкость вырвется наружу.

Пожалуй, каждого из нас смущает вопрос, как мыть такой уникальный графин в форме осьминога. По словам Деволла, это легко можно сделать с помощью воды и моющего средства.

И если этого будет недостаточно, денатурированный спирт и соль, конечно, сделают свое дело,

– добавляет мастер по стеклу.