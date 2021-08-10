Ви колись бачили різнокольоровий природний колір волосся чи веснянки на очах? Дивовижно, але і таке буває. У це складно повірити, але на фотографіях немає фотошопу. Все реальне!
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У дівчинки вії різних кольорів! Батьки зауважили цю родзинку лише через півроку
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Так, це його натуральний колір волосся!
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"Я можу згинати пальці лише на 90 градусів. У мене немає відповідних суглобів"
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У 17 років в хлопця почала змінюватися зіниця. Зараз він збирається на операцію
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Просто сердечко із капілярів над оком
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Нічого собі!
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"У мене веснянки на оці. Ще близько 100 років тому людей з такою особливістю вбивали у віддалених селах моєї країни (Туніс). Була легенда, що кров таких людей допоможе знайти скарби"
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Це його справжній колір волосся!
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У цього чоловіка немає відбитків пальців
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"Моя кохана має дуже дивні оченятка"
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У батька і його дочки є цікаво розходяться пальці
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Вітиліго – це красиво
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"Моя борода росте у вигляді вихора"
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"Так виглядає око моєї сестри"
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"В мого співробітника дві різних руки"
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