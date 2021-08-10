Вы когда-нибудь видели разноцветный естественный цвет волос или веснушки на глазах? Удивительно, но и такое бывает. В это сложно поверить, но на фотографиях нет фотошопа. Все реально!

Интересно Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук

В девочки ресницы разных цветов! Родители заметили эту изюминку только через полгода

Фото Reddit

Да, это его натуральный цвет волос!

Фото Reddit

"Я могу сгибать пальцы только на 90 градусов. У меня нет соответствующих суставов"

Фото Reddit

В 17 лет у парня начал меняться зрачок. Сейчас он собирается на операцию

Фото Reddit

Просто сердечко из капилляров над глазом

Фото Reddit

Ничего себе!

Фото Reddit

"У меня веснушки на глазу. Еще около 100 лет назад людей с такой особенностью убивали в отдаленных селах моей страны (Тунис). Была легенда, что кровь таких людей поможет найти сокровища"

Фото Reddit

Это его настоящий цвет волос!

Фото Reddit

У этого мужчины нет отпечатков пальцев

Фото Reddit

"У моей любимой очень странные глазки"

Фото Reddit

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

У отца и его дочери интересно расходятся пальцы

Фото Reddit

Витилиго – это красиво

Фото Reddit

"Моя борода выглядит как вихрь"

Фото Reddit

"Так выглядит глаз моей сестры"

Фото Reddit

"У моего сотрудника две разных руки"

Фото Reddit