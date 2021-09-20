Нічого собі: 10 людей, яким пощастило сфотографувати щось рідкісне
Джерело:Reddit
Цим людям пощастило зафіксувати на камеру явища чи просто нестандартні ситуації, які взагалі мало хто колись бачив. Як добре, що вони вчасно зметикували й змогли все сфотографувати!
Користувачі Reddit поділилися найбільш особливими фотографіями, які вони робили за своє життя. Хтось побачив на власному подвір’ї оленя-альбіноса, а комусь пощастило спіймати на камеру досить незвичайне оптичне явище, яке трішки моторошно виглядає.
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"Сфотографував брокенського привида!" (рідкісне оптичне явище, під час якого можна побачити свою тінь на поверхні хмар (туману) у напрямку, протилежному до Сонця. Іноді там можуть бути кольорові кільця – глорія)
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