Пользователи Reddit поделились наиболее особенными фотографиями, которые они делали за свою жизнь. Кто-то увидел на своем дворе оленя-альбиноса, а кому-то удалось поймать на камеру довольно необычное оптическое явление, которое немного жутко выглядит.

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"Сфотографировал брокенского призрака!" (Редкое оптическое явление, во время которого можно увидеть свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Иногда там могут быть цветные кольца – глория)

Фото reddit Josh_opflow

Попал ножом прямо в рукоятку другого ножа

Фото reddit sword-scar

4 поколения Honda Civics в одном пробке

Фото reddit Chocolate1ce

Забавная оптическая иллюзия

Фото reddit daviddensc

Посмотрите, как девушка бросила топор!

Фото reddit whatthechucks

Курица снесла круглое яйцо

Фото reddit QueerInTheNorth

Стрела разделила травинку

Фото reddit likealilolosingair

"Увидел оленя-альбиноса у своего дома"

Фото reddit mannlicious

Лиса села возле скульптуры лисы

Фото reddit dannyalaska

"Я летела одна в самолете!"

Фото reddit shadybaby22