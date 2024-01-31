Форма нігтів "балерина" була популярна кілька років тому, однак нині знову повертається у тренди. До прикладу, Селена Гомес та Джей Ло уже демонструють такий манікюр.

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Нігті "балерина" знову у тренді

Нігті "балерина" мають таку назву, оскільки за формою вони нагадують пуанти. Такі нігті обов'язково довгі, мають форму квадрата, яка м'яко звужується ближче до кінчика.

Голлівудський нейл-майстер Том Бачік вже створював нігті у формі "балерини" для Селени Гомес. Зірка віддала перевагу червоному відтінку, який пасував до її образу. Варто зазначити, що манікюр мав дуже елегантний вигляд, попри яскравий колір.

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Джей Ло також з'являлася з нігтями "балерина". Щоправда, голлівудська зірка надала перевагу спокійним відтінкам. Джей Ло обрала нюдовий бежевий відтінок, який підкреслив неймовірний образ. Судячи з робіт Тома Бачіка, то Джей Ло останнім часом робить манікюр лише у формі "балерини".

До слова, прихильницею нігтів "балерини" є й співачка Каміла Кабельйо. У профілі зіркового нейл-майстра також можна побачити кілька робіт з формою "балерини" для зірки.

Експерти зазначають, що такій формі нігтів пасують дизайни з тоненькими смугами, з елементами хрому чи металік. Окрім того, дуже вишукано виглядатиме французький манікюр.

Говорячи про відтінки, то фешн-експерти радять надавати перевагу бежевим, рожевим та іншим пастельним відтінкам. Що ж стосується більш яскравих, то вони також матимуть гарний вигляд на формі "балерини", однак у таких випадках краще не робити дизайну, а надати перевагу однотонному покриттю.