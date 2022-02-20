Секрет вічної молодості та краси досі вдалось відкрити не усім. Хтось стверджує, що він криється за здоровим способом життя, а хтось віддає перевагу косметичним процедурам та ін'єкціям краси. Проте ця жінка, здається, змогла зірвати природний джек-пот та отримала доступ до реальної сироватки молодості.

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Жінка виглядає значно молодше

Майже ніхто із підписників не зміг вгадати, скільки насправді років Франсіс Пені із тіктоку. Користувачка знімає популярні відеотренди з подругами, ділиться своїм життям та багато танцює.

Нещодавно вона вирішила розповісти про свій вік, чим шокувала підписників. Для відео вона одягла коротку мінісукню і написала, що виховує дорослу доньку. Тоді розповіла, що люди часто не вірять у її справжній вік і додала, що їй 46. Проте зовнішність жінки зовсім не видає її років: обличчя Френсіс гладке, а тіло підтягнуте та красиве. Жінка почувається молодою у душі і саме це дозволяє їй так виглядати.



Ніхто не вірить, що їй 46 / Скриншот з відео

Користувачі тіктоку поділились своїми враженнями у коментарях: вони були шоковані таким відкриттям: