Секрет вічної молодості та краси досі вдалось відкрити не усім. Хтось стверджує, що він криється за здоровим способом життя, а хтось віддає перевагу косметичним процедурам та ін'єкціям краси. Проте ця жінка, здається, змогла зірвати природний джек-пот та отримала доступ до реальної сироватки молодості.
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Жінка виглядає значно молодше
Майже ніхто із підписників не зміг вгадати, скільки насправді років Франсіс Пені із тіктоку. Користувачка знімає популярні відеотренди з подругами, ділиться своїм життям та багато танцює.
Нещодавно вона вирішила розповісти про свій вік, чим шокувала підписників. Для відео вона одягла коротку мінісукню і написала, що виховує дорослу доньку. Тоді розповіла, що люди часто не вірять у її справжній вік і додала, що їй 46. Проте зовнішність жінки зовсім не видає її років: обличчя Френсіс гладке, а тіло підтягнуте та красиве. Жінка почувається молодою у душі і саме це дозволяє їй так виглядати.
Ніхто не вірить, що їй 46 / Скриншот з відео
Користувачі тіктоку поділились своїми враженнями у коментарях: вони були шоковані таким відкриттям:
- "Чому 26-річна дівчина сказала нам, що їй 46?";
- "Нуууу, тобі 46. Я думав, що тобі 25";
- "Вау ти чудова… поділись, будь ласка, в чому секрет?".