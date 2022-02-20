Ніхто не вгадав її вік: жінка дивує мережу своєю зовнішністю

Жінка вразила користувачів тіктоку своїм віком. Вона виглядає як мінімум на 20 років молодшою.

Секрет вічної молодості та краси досі вдалось відкрити не усім. Хтось стверджує, що він криється за здоровим способом життя, а хтось віддає перевагу косметичним процедурам та ін'єкціям краси. Проте ця жінка, здається, змогла зірвати природний джек-пот та отримала доступ до реальної сироватки молодості.

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Жінка виглядає значно молодше

Майже ніхто із підписників не зміг вгадати, скільки насправді років Франсіс Пені із тіктоку. Користувачка знімає популярні відеотренди з подругами, ділиться своїм життям та багато танцює.

Нещодавно вона вирішила розповісти про свій вік, чим шокувала підписників. Для відео вона одягла коротку мінісукню і написала, що виховує дорослу доньку. Тоді розповіла, що люди часто не вірять у її справжній вік і додала, що їй 46. Проте зовнішність жінки зовсім не видає її років: обличчя Френсіс гладке, а тіло підтягнуте та красиве. Жінка почувається молодою у душі і саме це дозволяє їй так виглядати.



Ніхто не вірить, що їй 46 / Скриншот з відео

Користувачі тіктоку поділились своїми враженнями у коментарях: вони були шоковані таким відкриттям: