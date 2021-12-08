Ніхто не вірить, що це одна людина: як дівчина неймовірно схудла
Джерело:The Sun
Дівчина у соцмережах вразила підписників неймовірним перевтіленням.
Луна виклала відео у тіктоці з фото до та після схуднення. Вона настільки змінилась, що складно у це повірити.
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Дівчина змінилась до невпізнаваності
Луна тривалий час страждала через зайву вагу, а тоді зрозуміла, що втомилась від такого життя та вічного почуття дискомфорту у тілі. З повної брюнетки вона перевтілилась у струнку красиву блондинку, і пишається цим.
Я втомилася від зайвої ваги та відчувала себе незручно у власній шкірі… Тому я вирішила змінити це,
– написала дівчина.
Дівчина до перевтілення / Скриншот з відео
Дівчина одразу ж повідомила, що не зверталась за допомогою до косметологів та хірургії, а досягла таких результатів самостійно. У відеопрезентацію вона додала свої старі фото, де мала чимало зайвих кілограмів, та нові світлини після неймовірного перевтілення.Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
На зміну великому мішкуватому одягу, який приховував зайві кілограми, прийшли укорочені обтислі топи з відкритим животом та штани з низькою посадкою. Тепер дівчина без остраху може дозволити собі одягти будь-яке вбрання та почуватись комфортно.
Дівчина не соромиться носити кроп-топи / Скриншот з відео
Користувачі були вражені такою трансформаціює та залишили під відео багато компліментів:
- "Ну, яка трансформація, дуже гарна дівчина, молодець".
- "Вау!!! Вітаю!!!".
- "Ти маєш чудовий вигляд, люба, молодець".