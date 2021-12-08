Ніхто не вірить, що це одна людина: як дівчина неймовірно схудла

Дівчина у соцмережах вразила підписників неймовірним перевтіленням.

Луна виклала відео у тіктоці з фото до та після схуднення. Вона настільки змінилась, що складно у це повірити.

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Дівчина змінилась до невпізнаваності

Луна тривалий час страждала через зайву вагу, а тоді зрозуміла, що втомилась від такого життя та вічного почуття дискомфорту у тілі. З повної брюнетки вона перевтілилась у струнку красиву блондинку, і пишається цим.

Я втомилася від зайвої ваги та відчувала себе незручно у власній шкірі… Тому я вирішила змінити це,

– написала дівчина.



Дівчина до перевтілення / Скриншот з відео

Дівчина одразу ж повідомила, що не зверталась за допомогою до косметологів та хірургії, а досягла таких результатів самостійно. У відеопрезентацію вона додала свої старі фото, де мала чимало зайвих кілограмів, та нові світлини після неймовірного перевтілення.

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На зміну великому мішкуватому одягу, який приховував зайві кілограми, прийшли укорочені обтислі топи з відкритим животом та штани з низькою посадкою. Тепер дівчина без остраху може дозволити собі одягти будь-яке вбрання та почуватись комфортно.



Дівчина не соромиться носити кроп-топи / Скриншот з відео

Користувачі були вражені такою трансформаціює та залишили під відео багато компліментів: