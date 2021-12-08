Луна выложила видео в тиктоке с фото до и после похудения. Она настолько изменилась, что сложно в это поверить.

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Девушка изменилась к неузнаваемости

Луна долгое время страдала из-за лишнего веса, а потом поняла, что устала от такой жизни и вечного чувства дискомфорта в теле. Из полной брюнетки она превратилась в стройную красивую блондинку, и гордится этим.

Я устала от лишнего веса и чувствовала себя неудобно в собственной коже… Поэтому я решила это изменить,

– написала девушка.



Девушка до перевоплощения / Скриншот с видео

Девушка сразу же сообщила, что не обращалась за помощью к косметологам и хирургии, а добилась таких результатов самостоятельно. В видеопрезентацию она добавила свои старые фото, где было много лишних килограммов, и новые фотографии после невероятного перевоплощения.

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На смену большой мешковатой одежде, скрывавшей лишние килограммы, пришли укороченные топы с открытым животом и брюки с низкой посадкой. Теперь девушка без боязни может позволить себе одеть любой наряд и чувствовать себя комфортно.



Девушка не стесняется носить кроп-топы / Скриншот с видео

Пользователи были поражены такой трансформацией и оставили под видео много комплиментов: