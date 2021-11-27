Дівчина запевняє, що вона просто правильно доглядає за віями. Саме тому вони виглядають такими об'ємними і "несправжніми".
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Дівчина розкрила секрет пишних вій
Зої Хілл професійно займається нарощуванням вій та є візажистом з Суррея. Проте вона не прихильниця штучних аксесуарів на обличчі, тому ретельно доглядає за своїми справжніми віями та ділиться секретом із користувачами. Відеоінструкцію в тіктоці переглянуло 400 тисяч людей.
Раніше користувачі часто запитували Зої, якими віями вона користується. Проте вона приголомшила всіх, повідомивши, що носить 100% натуральні.
Дівчина розповіла про засоби, які використовує / Скриншот з відео
Дівчата, це мої натуральні вії,
– повідомила вона.
Авторка відео зблизила кадр, щоб переконати всіх цьому.
Перший продукт, який я використовувала, – це Revitalash, він досить дорогий (150 доларів), але воно того варте,
– ділиться візажистка.
Вона побачила зміни вже через 2 місяці, тому рекомендує цей засіб. Він допомагає підтримувати вії об'ємними та закрученими в домашніх умовах. У неї також достатньо досвіду, аби самостійно зробити підтяжку вій. Для цієї процедури підійде Beautiful brows and lashes professional. Зараз натуральні вії дівчини виглядають так, як ніколи раніше.