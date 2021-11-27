Девушка уверяет, что она просто правильно ухаживает за ресницами. Именно поэтому они выглядят такими объемными и " искусственными ".

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Девушка раскрыла секрет пышных ресниц

Зои Хилл профессионально занимается наращиванием ресниц и является визажистом из Суррея. Однако она не поклонница искусственных аксессуаров на лице, поэтому тщательно ухаживает за своими ресницами и делится секретом с пользователями. Видеоинструкцию в тиктоке посмотрело 400 тысяч человек.

Раньше пользователи часто спрашивали Зои, какими ресницами она пользуется. Однако она ошеломила всех, сообщив, что носит 100% натуральные.



Девушка рассказала о средствах, которые использует / Скриншот с видео

Девушки, это мои натуральные ресницы,

– сообщила она.

Автор видео сблизил кадр, чтобы убедить всех в этом.

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Первый продукт, который я использовала – это Revitalash, он достаточно дорогой (150 долларов), но оно того стоит,

– делится визажистка.