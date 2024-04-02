Ніколь Кідман зробила трендовий боб і змінила колір волосся: який тепер вигляд має зірка

Голлівудська зірка Ніколь Кідман кардинально змінила образ. Акторка зробила трендову стрижку – боб, а також перефарбувала волосся й стала блондинкою.

Шанувальники Ніколь Кідман оцінили новий образ зірки з захопленням. Користувачі підкреслюють, що вона має просто приголомшливий образ.

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Ніколь Кідман зробила боб і стала блондинкою

Цього року особливою популярною є стрижка боб у різних варіаціях. Голлівудська зірка Ніколь Кідман вирішила не відставати від модних тенденцій і також зробила таку зачіску.

Також одна з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду змінила колір волосся. Так, Ніколь Кідман змінила свій фірмовий колір на холодний блонд. Лише корені її волосся залишилися злегка затемненими.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як змінилася Ніколь Кідман: дивіться фото

До слова, шанувальники зірки відреагували на новий образ із захватом. Користувачі зауважували, що Ніколь Кідман має приголомшливий вигляд: