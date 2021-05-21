Нові стрижки, які повністю змінили жінок: 15 неймовірних перевтілень

11:57

Нова зачіска не зробить з вас іншу людину, проте точно додасть впевненості й любові до себе! Трохи коротша зачіска, інший тон волосся, цікава стрижка – усі ці маленькі зміни змусять вас почуватись справжньою королевою, просто дивлячись щоранку у дзеркало. І професійні перукарі знають, як вас ощасливити.