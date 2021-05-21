Новые стрижки, которые полностью изменили женщин: 15 невероятных перевоплощений

11:57

Новая прическа не сделает из вас другого человека, однако точно придаст уверенности и любви к себе! Немного короче прическа, другой тон волос, интересная стрижка – все эти маленькие изменения заставят вас чувствовать себя настоящей королевой, просто глядя каждое утро в зеркало. И профессиональные парикмахеры знают, как вас осчастливить.