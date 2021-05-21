Новые стрижки, которые полностью изменили женщин: 15 невероятных перевоплощений

Новая прическа не сделает из вас другого человека, однако точно придаст уверенности и любви к себе! Немного короче прическа, другой тон волос, интересная стрижка – все эти маленькие изменения заставят вас чувствовать себя настоящей королевой, просто глядя каждое утро в зеркало. И профессиональные парикмахеры знают, как вас осчастливить.
Литовская парикмахерша Юргита Малакаускайте в своем инстаграме занимается тем, что меняет жизни женщин: она подбирает им новые прически, которые лучше всего могут подчеркнуть их естественную красоту. Вот подборка из ее 15 работ, которые показывают, как сильно обычная прическа меняет женщину. Кому же не захочется попасть в кресло к этой мастерицы?
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Лицо сразу стало выразительнее
Главное – подобрать правильную форму
Будто Мэрилин Монро!
Совсем другой человек!
С розовым гораздо лучше
Кардинальные изменения
Хоть сейчас на красную дорожку
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С новым цветом стала выглядеть моложе
Не всегда длинные волосы – это лучше
Рыжий сделал ее более яркой
Будто телеведущая!
Красавица!
Теперь другое дело!
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Волосы теперь более ухоженные
Всего лишь немного подстригли и изменили тон, а какие изменения
Все фото: Инстаграм Юргиты Малакаускайте