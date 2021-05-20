Все началось с яркой татуировки на руке пять лет назад. После этого Керстин просто не смогла остановиться: рисунки появлялись один за другим.

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Выглядит это действительно эффектно. Особенно, если учитывать, что женщине уже за 50 лет.

Керстин объяснила, почему ей так понравились татуировки. Она убеждена, что рисунки "заряжают" жизненной энергией. И действительно, на большинстве фото женщина выглядит на 10-20 лет моложе.

Видимо, чтобы рассмотреть каждую татуировку Керстин, надо потратить несколько часов. Однако с первого взгляда видно, что женщине очень нравятся рисунки с яркими цветами и бабочками. Еще одна изюминка – портреты сказочных персонажей.

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Керстин совсем не боится выглядеть ярко. В своем инстаграме женщина публикует довольно откровенные фотографии, которые очень нравятся ее фанатам. Сейчас на эпатажную госпожу подписаны более 156 тысяч человек.