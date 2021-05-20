Мы подготовили для вас 15 положительных фотографий, демонстрирующих, насколько забавным и непредсказуемым бывает семейная жизнь. Рутина не страшна, если вы рядом с людьми, которых очень любите.
Интересно Супербабушка: 70-летняя пенсионерка, которая пробежала более 100 марафонов
"Наш рейс перенесли на несколько часов, а мой муж исчез. Он был в комнате для детей"
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Муж нашел тайный тайник его жены
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"Теща подарила такую пижаму"
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"Это был лучший момент, чтобы узнать, что моя любимая боится высоты"
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"Жена не знает, что одеть"
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"Я не смог нормально познакомиться со своим племянником"
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"Зашла в комнату мужа без предупреждения"
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"На мой день рождения жена перевоплотилась в меня"
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"Дочь взяла мой кошелек. На следующий день я увидел эту карточку вместо моего паспорта"
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"Жена сказала, что пароль – дата нашей свадьбы. Я не угадал его"
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Неожиданный завтрак от жены
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Вот это предложение!
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"Мой муж – дальтоник, ему часто дарят цветные карандаши. А так я упаковала для него телефон"
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"Жена попросила сделать новую ногу для нашего фламинго. Вот она удивится"
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