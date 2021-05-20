Ми підготували для вас 15 позитивних фотографій, які демонструють, наскільки кумедним та непередбачуваним буває сімейне життя. Рутина не страшна, якщо ви поруч з людьми, яких дуже любите.
Цікаво Супербабуся: 70-річна пенсіонерка, яка пробігла понад 100 марафонів
"Наш рейс перенесли на кілька годин, а мій чоловік кудись зник. Він був в кімнаті для дітей"
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Чоловік знайшов таємний сховок його дружини
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"Теща подарувала таку піжаму"
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"Це був найкращий момент, щоб дізнатися, що моя кохана боїться висоти"
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"Дружина не знає, що одягнути"
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"Я не зміг нормально познайомитися зі своїм племінником"
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"Зайшла в кімнату чоловіка без попередження"
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"На мій день народження дружина перевтілилася в мене"
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"Дочка взяла мій гаманець. Наступного дня я побачив цю карточку замість мого паспорта"
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"Дружина сказала, що пароль – дата нашого весілля. Я не вгадав його"
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Несподіваний сніданок від дружини
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Оце так пропозиція!
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"Мій чоловік – дальтонік, йому часто дарують кольорові олівці. А так я впакувала для нього телефон"
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Цікаво 10+ випадків, коли діти шокували дорослих своїми витівками: кумедні фото
"Дружина попросила зробити нову ногу для нашого фламінго. Оце вона здивується"
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