Ми підготували для вас підбірку кумедних дитячих витівок, які змусять вас усміхатися. До цього не потрібно ставитися аж занадто серйозно. Адже всі ми в дитинстві могли щось таке натворити.
Цікаво Блогерки показали, як однаковий одяг круто виглядає на геть різних фігурах: порівняння
Скільки тут піни!
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Прекрасні "татуювання" від маленької дівчинки
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"Залишив дитину на кілька хвилин без нагляду"
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Халепа!
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"Племінник виліз на дерево і приніс додому гніздо"
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"Братик зіпсував мій проект, над яким я працювала цілий тиждень"
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Місце для ігор
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"Як він це зробив?"
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Хлопчик добрався до машинки для стрижки
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"Наш син точно буде впевненим користувачем ПК"
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Добре, що це лише долар
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"Племінниця думала, що це весело"
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Цікаво "Геніальна" ідея: дівчина "поховала" себе, щоб подивитися на реакцію колишнього
"Син загубив фігурку Lego. Я її знайшов"
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