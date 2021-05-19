Мы подготовили для вас подборку забавных детских шалостей, которые заставят вас улыбаться. К этому не нужно относиться слишком серьезно. Ведь все мы в детстве могли что-то похожее натворить.
Интересно Блогерши показали, как одинаковая одежда круто смотрится на разных фигурах: сравнение
Сколько здесь пены!
Фото Reddit
Прекрасные "татуировки" от маленькой девочки
Фото Reddit
"Оставил ребенка на несколько минут без присмотра"
Фото Reddit
Незадача!
Фото Reddit
"Племянник взобрался на дерево и принес домой гнездо"
Фото Reddit
"Братик испортил мой проект, над которым я работала целую неделю"
Фото Reddit
Место для игр
Фото Reddit
"Как он это сделал?"
Фото Reddit
Мальчик добрался до машинки для стрижки
Фото Reddit
"Наш сын точно будет уверенным пользователем ПК"
Фото Reddit
Хорошо, что это только доллар
Фото Reddit
"Племянница думала, что это весело"
Фото Reddit
Интересно "Гениальная" идея: девушка "похоронила" себя, чтобы посмотреть на реакцию бывшего
"Сын потерял фигурку Lego. Я ее нашел"
Фото Reddit