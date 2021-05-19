Мы подготовили для вас подборку забавных детских шалостей, которые заставят вас улыбаться. К этому не нужно относиться слишком серьезно. Ведь все мы в детстве могли что-то похожее натворить.

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Сколько здесь пены!

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Прекрасные "татуировки" от маленькой девочки

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"Оставил ребенка на несколько минут без присмотра"

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Незадача!

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"Племянник взобрался на дерево и принес домой гнездо"

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"Братик испортил мой проект, над которым я работала целую неделю"

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Место для игр

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"Как он это сделал?"

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Мальчик добрался до машинки для стрижки

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"Наш сын точно будет уверенным пользователем ПК"

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Хорошо, что это только доллар

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"Племянница думала, что это весело"

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"Сын потерял фигурку Lego. Я ее нашел"

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