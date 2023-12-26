Кожен рік має свій символ, а той свій відповідний колір. Для того, щоб правильно вибрати образ для новорічної ночі, важливо знати, що 2024 рік згідно зі східним календарем пройде під знаком Зеленого Дерев'яного Дракона, передає 24 Канал.

Дивіться також Beauty-подарунки: 4 варіанти, що подарувати на Новий рік

Який колір обрати для образу

Якщо ви хочете задобрити Зеленого Дерев’яного дракона та чудово провести наступний рік під його покровительством, то надайте перевагу таким кольорам:

зелений;

золотий;

жовтий;

сріблястий;

червоний;

білий.

Якщо ці відтінки вам не підходять за кольоротипом, то можна обрати інші. наприклад, фіолетовий, бордовий. Головне, щоб у вашому образі були присутні стрази, паєтки, камені чи тіні з блискітками, адже таке Дракону точно сподобається.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.



Водночас не варто вдягатися у темні кольори й відтінки – темно-синій, темно-сірий, чорний, коричневий.

Проте варто зазначити, що потрібно відштовхуватись від ваших вподобань, адже комфорт має бути на першому місці. Індивідуальність – це найкраще, що допоможе вам гарно зустріти та провести 2024 рік, незалежно від того, під чиїм знаком він буде.