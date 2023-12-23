24 Канал розповідає, як обрати найкращі подарунки для всіх членів родини. Гарантуємо: з цими порадами вибір презентів перестане бути проблемою.

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Що подарувати дітям

Вибір подарунків для дітей перш за все залежать від їхнього віку. У старших дітлахів вже є певні інтереси, тож їм найкраще дарувати презенти, які будуть відповідати цим захопленням: книги певної тематики, розвивальні ігри, спортивні товари або аксесуари для хобі.

Молодшим же дітками, котрі ще не мають сталих вподобань, можна дарувати подарунки, що відповідатимуть їхнім віковим потребам. Для найменших підійдуть брязкальця, гризунки для зубів, постільна білизна для дитячого ліжечка, одяг, м'які іграшки.

Трохи старшим дітям вже можна дарувати ігрові набори, на кшталт маленького кухаря чи лікаря. Також гарним вибором стане конструктор з не надто дрібними деталями. Крім того, неодмінно потішать дітлахів матеріали для творчості: крейда, фарби, фломастери книжки для розфарбовування або вирізання, альбоми для малювання, пластилін чи навіть глина для ліплення.

Загалом, обираючи подарунок дитині, слід зважати на вікові особливості розвитку, те, що вже є у малюка, щоб не дублювати подарунки, та шукати речі, які відповідатимуть інтересам маленького члена родини.

Вік та зацікавлення малюка – головні критерії вибору подарунка / Фото Pexels

Який презент обрати для батьків

Батьки – це зазвичай та категорія людей, у яких "все є і їм нічого не треба". Така скромність часто ускладнює вибір подарунків для них.

Щоб обрати найкращий презент для мами та тата, варто подумати, чого може не вистачати у їхньому будинку чи квартирі. Можливо, їм потрібні якісь предмети побуту, затишний декор чи нові меблі. Також гарним вибором буде сучасна техніка, що полегшуватиме життя батьків.

Разом з тим хорошою ідеєю буде дарувати враження – похід у кіно чи театр, невелику поїздку або навіть відвідування спа. Батьки часто не хочуть витрачати час на себе, перебуваючи у турботах про всю родину, тож такі речі допоможуть їм розвантажитися та відпочити.

Подаруйте батькам враження чи відпочинок і вони будуть щасливі / Фото Pexels

Який подарунок зробити коханим

Дарувати подарунки коханому чоловікові чи хлопцю, або дружині чи дівчині – це одночасно може бути й найлегша, і найскладніша задача. З одного боку, це люди, чиї уподобання ми знаємо найкраще, а з іншого – стільки презентів вже було зроблено, що іноді важко вигадати щось нове.

Так, якщо важко визначитися, обираючи подарунок для чоловіка, можна звернути увагу на такі речі: одяг або аксесуари, що пасуватимуть до його стилю, шкіряні вироби – сумка або портмоне, колекційний алкоголь, доглядові косметичні нароби або прилади для гоління, корисні матеріали для його хобі, техніка або навіть настільні ігри чи набір Lego, бо дорослим серйозним чоловікам теж іноді хочеться побути дітьми.

Обирати подарунки коханим – це часто одночасно найлегша та найважча задача / Фото Pexels

Шукаючи ж подарунок коханій жінці, перш за все, можна згадати, чого не вистачає вашій другій половинці або про які дрібнички чи свої мрії вона нещодавно говорила. Якщо вдасться обрати щось з такого переліку, дівчина чи дружина буде вражена уважністю та турботою, яку ви проявили у виборі подарунка.

Однак, якщо нічого подібного не приходить на згадку, розчаровуватися не варто. Подарувати коханій можна: доглядову чи декоративну косметику, гарну білизну, теплі хутряні шкарпетки або шарф із новорічною символікою, м'якенький плед, щоб створював комфорт та тепло, ароматичні свічки, прикраси. Актуальними також будуть подарунки, що створюють враження, – похід на масаж чи інші косметичні процедури, поїздка в гори або інше місто, фотоальбом з вашими знімками.

Загалом, шукаючи подарунки для коханих чоловіків і жінок, найкраще відштовхуватися від їхніх зацікавлень, уподобань і потреб. Будьте уважними до своїх половинок і ідеї подарунків виникатимуть легко.