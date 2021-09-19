О ні: 10 кумедних випадків, коли людям дійсно не пощастило на кухні

Від невдач на кухні взагалі ніхто не застрахований. Досвідчений ви кулінар чи просто початківець – неважливо. Варто на одну мить відвернутися – і вже може трапитися справжня халепа.

Головне у цьому випадку – сильно не засмучуватися. Сталося, то сталося… Наступного разу буде краще! Герої нашої добірки не тільки не сумували, але ще й добряче посміялися зі своїх невдач. А вийшли вони справді "грандіозними"… Кумедні випадки на кухні – далі на Life 24.

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Міксер виявився дуже підступним

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"Я тільки витягнула їх з духовки"

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"Моя спроба приготувати тортик"

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Розбилася банка із подрібненим часником...

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Вечеря...

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А так хотілося піци...

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"Так, це був гострий соус, який я щойно приготував"

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"Почув, як щось вибухнуло на кухні"

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Трішки солі не завадить

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Боляче на це дивитися!

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