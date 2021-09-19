О ні: 10 кумедних випадків, коли людям дійсно не пощастило на кухні
Джерело:Reddit
Від невдач на кухні взагалі ніхто не застрахований. Досвідчений ви кулінар чи просто початківець – неважливо. Варто на одну мить відвернутися – і вже може трапитися справжня халепа.
Головне у цьому випадку – сильно не засмучуватися. Сталося, то сталося… Наступного разу буде краще! Герої нашої добірки не тільки не сумували, але ще й добряче посміялися зі своїх невдач. А вийшли вони справді "грандіозними"… Кумедні випадки на кухні – далі на Life 24.
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