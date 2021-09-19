Главное в этом случае – сильно не расстраиваться. Случилось, то случилось... В следующий раз будет лучше! Герои нашей подборки не только не унывали, но еще и изрядно посмеялись над своими неудачами. А вышли они действительно "грандиозными"... Смешные случаи на кухне – дальше на Life 24.

Интересно Фестивали вина: почему это важно?

Миксер оказался очень коварным

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"Я только вытащила их из духовки"

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"Моя попытка приготовить тортик"

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Разбилась банка с измельченным чесноком...

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Ужин...

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А так хотелось пиццы...

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"Да, это был острый соус, который я только что приготовил"

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Услышал, как что-то взорвалось на кухне"

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Немного соли не помешает

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Больно на это смотреть!

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