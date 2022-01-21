Обійми головних героїв можна побачити у фільми чи серіалі будь-якого жанру, адже саме емоції змушують глядача співпереживати. До Міжнародного дня обіймів редакція Life24 підготувала добірку найбільш емоційних сцен з обіймами, які стали культовими.

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Культові сцени обіймів з фільмів

"Доктор Хто": Сара Джейн і Доктор

Ніжними обіймами винагородили один одного герої серіалу "Доктор Хто". Після спільного проходження місії Доктор прощається зі своєю супутницею Сарою Джейн.

"Дивні дива": Вілл та Одинадцята

Останні хвилини серіалу "Дивні дива 3" одні з найбільш чутливих у сезоні. Глядачі були шоковані новиною, що сім'я Вілла та Одинадцятої переїжджають, щоб почати нове життя, а герої прощались ніжнимим обіймами.

"Гра престолів": Санса та Джон

Один з найчарівніших моментів у "Грі престолів" – довгоочікувані обійми Санси та Джона Сноу. Коли закохані побачили один одного, вони вмить забули про роки розлуки, біль та зради.

"Володар перснів": Фродо і Сем

Дружба цих двох героїв фільму "Володар перснів" викликала емоції у багатьох глядачів. Але остаточно розчулили всіх Фродо і Сем своїми обіймами, які вважали тоді останніми.

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"Месники: Війна Нескінченності": Тоні і Пітер

Біль та емоції, які Пітер ніс через роки, нарешті вилились у міцні обійми з Тоні, який спершу не відповідав взаємністю, але згодом скорився любові батька.

Обійми героїв фільму "Форрест Ґамп"

Обійми стали одним із кульмінаційних моментів у фільмі "Форрест Ґамп", коли головний герой знову зміг побачити Дженні, у яку був закоханий. На мить вони втратили відчуття часу і простору та змогли розчинитись один в одному.