Обійми головних героїв можна побачити у фільми чи серіалі будь-якого жанру, адже саме емоції змушують глядача співпереживати. До Міжнародного дня обіймів редакція Life24 підготувала добірку найбільш емоційних сцен з обіймами, які стали культовими.
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Культові сцени обіймів з фільмів
"Доктор Хто": Сара Джейн і Доктор
Ніжними обіймами винагородили один одного герої серіалу "Доктор Хто". Після спільного проходження місії Доктор прощається зі своєю супутницею Сарою Джейн.
"Дивні дива": Вілл та Одинадцята
Останні хвилини серіалу "Дивні дива 3" одні з найбільш чутливих у сезоні. Глядачі були шоковані новиною, що сім'я Вілла та Одинадцятої переїжджають, щоб почати нове життя, а герої прощались ніжнимим обіймами.
"Гра престолів": Санса та Джон
Один з найчарівніших моментів у "Грі престолів" – довгоочікувані обійми Санси та Джона Сноу. Коли закохані побачили один одного, вони вмить забули про роки розлуки, біль та зради.
"Володар перснів": Фродо і Сем
Дружба цих двох героїв фільму "Володар перснів" викликала емоції у багатьох глядачів. Але остаточно розчулили всіх Фродо і Сем своїми обіймами, які вважали тоді останніми.
"Месники: Війна Нескінченності": Тоні і Пітер
Біль та емоції, які Пітер ніс через роки, нарешті вилились у міцні обійми з Тоні, який спершу не відповідав взаємністю, але згодом скорився любові батька.
Обійми героїв фільму "Форрест Ґамп"
Обійми стали одним із кульмінаційних моментів у фільмі "Форрест Ґамп", коли головний герой знову зміг побачити Дженні, у яку був закоханий. На мить вони втратили відчуття часу і простору та змогли розчинитись один в одному.