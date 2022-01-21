Объятия главных героев можно увидеть в фильмах или сериалах любого жанра, ведь именно эмоции заставляют зрителя сопереживать. К Международному дню объятий редакция Life24 подготовила подборку наиболее эмоциональных культовых сцен с объятиями.

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Культовые сцены объятий из фильмов

"Доктор Кто": Сара Джейн и Доктор

Нежными объятиями вознаградили друг друга герои сериала "Доктор Кто". После совместного прохождения миссии Доктор прощается со своей спутницей Сарой Джейн.

"Удивительные чудеса": Уилл и Одиннадцатая

Последние минуты сериала "Удивительные чудеса 3" одни из самых чувствительных в сезоне. З рители были шокированы новостью, что семья Вилла и Одиннадцатой переезжают, чтобы начать новую жизнь, а герои прощались нежными объятиями.

"Игра престолов": Санса и Джон

Один из самых волшебных моментов в "Игре престолов" – долгожданные объятия Сансы и Джона Сноу. Когда влюбленные увидели друг друга, они мгновенно забыли о годах разлуки, боли и предательствах.

"Властелин колец": Фродо и Сэм

Дружба этих двух героев фильма " Властелин колец" вызвала эмоции у многих зрителей. Но окончательно умилили всех Фродо и Сэм своими объятиями, которые считали тогда последними.

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"Мстители: Война Бесконечности": Тони и Питер

Боль и эмоции, которые Питер нес спустя годы, наконец-то вылились в крепкие объятия с Тони, который сначала не отвечал взаимностью , но впоследствии покорился любви отца.

Объятия героев фильма "Форрест Гамп"