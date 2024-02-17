Від сліпучих блискіток до ніжного макіяжу: 6 головних модних трендів цьогорічної премії "Греммі"
Джерело:Real Simple
Нещодавно у Лос-Анджелесі вручили музичні нагороди на 66-й щорічній премії "Греммі".
Нагородження мало багато яскравих моментів, а зірки відвідали церемонію в трендових та модних образах. Які тенденції стали визначальними, розповідаємо далі.
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Нейтральні тони
Однотонні образи стали родзинкою цьогорічної премії. Яскравим представником цього тренду стала американська група "Pentatonix", учасники якої з'явились на червоній доріжці у всіх нейтральних тонах, – їхні витончені, але контрастні образи включали поєднання однотонного та кольорового одягу.
Як виглядала група на червоній доріжці: дивіться фото
Кокетливий макіяж
Такий макіяж є водночас кокетливим і жіночним. Він часто поєднується з такими аксесуарами, як банти. До речі, саме їх співачка Лана Дель Рей додала у свій образ на червоній доріжці.
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Стрази
На церемонію вручення премії "Греммі" цього року знаменитості принесли багато блиску. Зокрема, кремова сукня співачки Олівії Родріго була прикрашена бісером і стразами.
Яким був образ співачки: дивіться відео
Тренд на макіяж "без макіяжу"
Ікона тихої розкоші модель Софія Річі продемонструвала свою природну красу на червоній доріжці. Вона прийшла на премію майже без макіяжу. Її образ – це природний гламур.
Як виглядала модель: дивіться відео
Декольте з відкритими плечима
Співачка Келлі Кларксон одягла на цьогорічну премію повністю білу довгу сукню з класичним відкритим вирізом. Цей стиль декольте витончений та елегантний, а також особливо актуальний цього сезону.
Яким був образ співачки: дивіться відео
Одяг з високим горлом
Американська співачка SZA відвідала премію в приголомшливій сукні з високим горлом, а безшовна тканина підкреслила силует зірки.
Якою була сукні зірки: дивіться фото
Поява знаменитості в такому вбранні відзначила популярність тренду на одяг з високим горлом, тож цього сезону можна сміливо експериментувати з таким вишуканим вбранням.