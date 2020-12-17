Вже не за горами 2021 рік. Такий перехідний період – вдалий момент, щоб позбутися усіх зайвих речей, які втратили свою цінність. Станьте "безжалісними" до непотребу – скажіть йому "прощай!". Взамін ви отримаєте більше затишку, порядку та вільного місця.

Та з чого стартувати? Перш за все, розсортуйте усі речі на певні категорії: одяг, техніка, косметика тощо. Так ви побачите усе. Далі разом із Life 24 розберемося, що варто викинути назавжди.

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Правило "дірочок"

Воно стосується зламаних речей. Їх дуже легко позбутися. Але часто буває, що вони й надалі залишаються вдома. А для чого? Час для них вже давно зупинився.

Плаття, яке втратило свій вигляд, не одягнеш в ресторан чи на приємну літню прогулянку. Те саме стосується старих футболок, джинсів, светриків – усього старого гардеробу. Їм не місце у вас вдома. Це – золоте правило, яке стосується зламаного і подертого.

Правило "негативу"

Негайно позбудьтеся речей, які навіюють на вас смуток чи погані емоції. Вони втомлюють і не дають спокійно жити. Ви крокуєте у новий 2021 рік. То давайте домовимося викинути все те, що нагнітає.

Позбудьтесь речей, які навіюють смуток / Фото Pixabay

Правило "подарунків"

Невдалі подарунки – особлива категорія речей, яка є дуже неоднозначною. З одного боку, це прояв певної турботи. Але людині не вдалося зрозуміти ваші смаки та вподобання.

Тоді навіщо тримати такий подарунок? Він є звичайним "тягарем", який може викликати почуття провини. Адже бувають незручні думки через те, що подарунок просто лежить в коробці.

Вердикт у цьому разі дуже простий. Не використовуєте, не подобається, не викликає позитивних емоцій – викидаєте. Це ваша річ. Тому розпоряджайтеся нею так, як захочете.

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Правило "раз в рік"

Ви маєте шалено красиві джинси, але вони не підходять під ваш образ? Або старий телефон, який лежить у поличці, бо зараз користуєтеся новим? Чи набір чашечок, що все чекає свого часу? Подумайте, наскільки доцільно тримати річ, яку витягуєте 1-2 рази на рік?

Увесь такий одяг чи техніку можна сміливо віддати близьким або просто продати. Це рішення принесе кілька приємних плюсів: ви допоможете людині та отримаєте більше простору вдома.

Чи доцільно тримати речі, які майже не використовуєш / Фото Pixabay

Правило "дублерів"

Речі, які дублюють свої функції, – серйозна пастка для «очищення» квартири. Вони справні, несуть користь, але виконують одне й те саме. Справжня класика – це кілька однакових светриків, куплених за знижкою. Або кухонний міксер і блендер, які часто дублюють свої функції.

Що з ними робити? Спробуйте оцінити, наскільки корисними є такі речі у вашому побуті. Якщо плюси переважають – варто залишити. Якщо вони просто займають зайве місце – тоді час прощатися.

Не обов’язково викидати всі непотрібні речі. Значно краще, якщо вони принесуть користь ще комусь у майбутньому. Віддайте їх на благодійність. Це буде прекрасним передноворічним подарунком для людей, які цього потребують.