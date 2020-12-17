Уже не за горами 2021 год. Такой переходный период – удачный момент, чтобы избавиться от всех лишних вещей, которые потеряли свою ценность. Станьте "безжалостными" к хламу – скажите ему "прощай!". Взамен вы получите больше уюта, порядка и свободного места.

Но с чего стартовать? Прежде всего, рассортируйте все вещи на определенные категории: одежда, техника, косметика и тому подобное. Так вы увидите все. Далее вместе с Life 24 разберемся, с чем стоит распрощаться навсегда.

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Правило "дырочек"

Оно касается сломанных вещей. Их очень легко выбросить. Но часто бывает, что они и в дальнейшем остаются дома. А для чего? Время для них уже давно остановилось.

Платье, которое утратило свой вид, не оденешь в ресторан или на приятную летнюю прогулку. То же касается старых футболок, джинсов, свитеров – всего старого гардероба. Им не место в вашем доме. Это – золотое правило, которое касается сломанного и рваного.

Правило "негатива"

Немедленно избавьтесь вещей, которые внушают грусть или плохие эмоции. Они утомляют и не дают спокойно жить. Вы шагаете в новый 2021 год. Так давайте договоримся выбросить все то, что нагнетает.

Избавтесь от вещей, который приносят негатив / Фото Pixabay

Правило "подарков"

Неудачные подарки – особая категория вещей, которая достаточно неоднозначная. С одной стороны, это проявление определенной заботы. Но человеку не удалось понять ваши вкусы и предпочтения.

Тогда зачем держать такой подарок? Он является обычным "бременем", который может вызвать чувство вины. Ведь бывают неудобные мысли из-за того, что подарок просто лежит в коробке.

Вердикт в данном случае очень прост. Не используете, не нравится, не вызывает положительных эмоций – выбрасываете. Это ваша вещь. Поэтому распоряжайтесь с ней так, как захотите.

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Правило "раз в год"​

Вы имеете безумно красивые джинсы, но они не подходят под ваш образ? Или старый телефон, который лежит в полке, потому что сейчас пользуетесь новым? Или набор чашечек, что все ждет своего часа? Подумайте, насколько целесообразно держать вещь, которую вытаскиваете 1-2 раза в год?

Всю такую ​​одежду или технику можно смело отдать близким или просто продать. Это решение принесет несколько приятных плюсов: вы поможете человеку и получите свободное место в доме.

Зачем держать вещи, которые практически не используешь?

Правило "дублеров"

Вещи, которые дублируют свои функции – серьезная ловушка для "очистки" квартиры. Они исправны, несут пользу, но выполняют одно и то же. Настоящая классика – это несколько одинаковых свитеров, купленных со скидкой. Или наличие на кухне миксера и блендера, которые часто дублируют свои функции.

Что с ними делать? Попробуйте оценить, насколько полезны такие вещи в вашем быту. Если плюсы преобладают – стоит оставить. Если они просто занимают лишнее место – время прощаться.

Не обязательно выбрасывать все ненужные вещи. Значительно лучше, если они принесут пользу еще кому-то в будущем. Отдайте их на благотворительность. Это будет прекрасным предновогодним подарком для людей, которые в этом нуждаются.