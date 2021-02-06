Як одна комаха змінила весь виноробний світ: спустошлива філоксера

У Європі ця невеличка комаха залишила непоправний слід, зруйнувавши тисячі виноробних господарств та спричинивши дефіцит вина. Філоксера й сьогодні не дає спокою виноробам. Дізнаємося ж більше про неї.

Джерело: winefolly

Поговоримо про те, звідки до Європи потрапила філоксера та яку винагороду обіцяли за винайдення способу боротьби з цим шкідником.

Читайте також: Мрійник, який втер носа французьким виноробам: історія життя Стівена Спурієра

Що таке філоксера

Це комаха-шкідник (тля), яка живе і розмножується тільки на виноградній лозі. Вона проколює верхні шари кореню винограду та вприскує свою слину, у які міститься секрет, що не дає пошкодженням заростати. В результаті філоксера живиться соками винограду, а лоза не отримує достатньо живлення та засихає.



Філоксера на різних етапах життєвого циклу / Ілюстрація whywhywine

Сьогодні філоксера – це найбільш небезпечна комаха для винограду. Вона може як просто негативно вплинути на врожай, так і повністю знищити лозу.

Звідки вона взялась у Європі

Цьому сприяв розвиток мореплавства у другій половині 19 століття: саме тоді філоксеру вперше завезли з Північної Америки до Франції. Звідти вона миттєво поширилась по всій території Європи. Спочатку виноградарі не помічали її, адже не були знайомі з симптомами хвороби. Проте коли на пошкодження звернули увагу, вже було зовсім пізно.

Нестримна філоксера

Масштаби її "роботи" були вражаючими: до кінця 19 століття філоксера встигла наробити біди практично у всіх куточках світу, а у Франції і взагалі винищила понад 70% усіх виноградних лоз! Через дефіцит французького вина справжнім хітом продажів 3 тисячі пляшок шампанського Vieille Vignes Françaises. Вони були створені з винограду, зібраного на декількох невеликих ділянках виноградників, які якимось дивом змогли витримати навалу шкідника

Як зараз виглядає легендарне шампанське Bollinger Vieilles Vignes Francaises / Фото vinum

Тоді міністр сільського господарства і торгівлі Франції запропонував аж 20 000 франків (1 мільйон доларів сьогодні) кожному, хто зможе знайти засіб проти філоксери! Проте нагороди так ніхто й не отримав.

Неймовірні виноробні, вражаючі факти про вино та практичні поради – дізнавайтесь про найцікавіші новинки у світі вина та поповнюйте свою винну колекцію в інтернет-магазині SHABO.

У другій половині 19 століття вчені проводили масу випробувань, щоб дослідити цю комаху та знайти спосіб боротьби з нею. Тоді француз Жюль Еміль Планшон та американець Шарль Валентин Райлі знайшли несподіване рішення: прищепили європейську виноградну лозу до кореню здорової американської. А американський виноградар Лео Лаліман взяв цю практику на озброєння.

Втім, уряд нікому не виплатив обіцяну винагороду, сказавши, що цей спосіб не лікує, а лише призупиняє хворобу лози.

Чи небезпечна вона сьогодні

Більш дієвого способу боротьби з комахою, ніж винайдене у 19 столітті щеплення, ще не вигадали. І хоч це рішення є ефективним, філоксера досі залишається небезпечною для виноградників. До прикладу, у 90-х роках минулого століття виявили мутацію філоксери, яка винищила чимало виноградників в Орегоні.

Втім, сьогодні є й виноградники (до прикладу, в Австралії), стійкі до філоксери. Пояснюється це здебільшого сухим кліматом та піщаними ґрунтами: в таких умовах шкідник не живе.