В Ірані знайшли найстарішу червону помаду: її виготовили близько 3600 років тому

В Ірані знайшли одну з найстаріших червоних губних помад. Її виготовили ще до нашої ери – близько 3600 років тому.

Унікальну знахідку виявили археологи під час розкопок у провінції Керман на південному сході Ірану. Під час робіт науковці знайшли футляр із-під темно-червоної губної помади бронзового віку.

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Можливо, одна із перших помад у світі

У новому дослідженні науковці заявили, що виявлена помада датується періодом між 2000 і 1600 роками до нашої ери. За приблизними підрахунками, червоній помаді щонайменше 3600 років.

Зокрема, витончена форма флакона нагадує сучасні тюбики губної помади.



Флакон від помади бронзового віку / Фото M. Vidale, F. Zorzi

Науковці заявили, що знайдений флакон від помади містить компоненти червоної речовини – гематиту, оксиду марганцю та брауніту, які були змішані з галенітом, різними рослинними восками та іншими органічними речовинами. Спеціалісти порівняли їх зі складом сучасних помад і були шоковані, адже вони були дуже подібні.



Речовини, з яких була виготовлена одна з найдавніших помад у світі / Фото F. Zorzi

Археологи заявили, що ця помада була виготовлена на початку II тисячоліття до нашої ери, що дає дуже цінну інформацію про стародавню цивілізацію Мархаші, згадувану в клинописних текстах Месопотамії того часу. Вважається, що ця цивілізація процвітала в долині, яка багата на різноманітні камінні ресурси. Загалом, там були сприятливі умови для створення передової косметики.

Вчені говорять, що перші засоби для макіяжу були створені близько 4 – 5 тисяч років тому, втім, мовиться лише про тіні та підводки. Ця ж знахідка може свідчити, що саме стародавні цивілізації, які жили на території сучасного Ірану, були першими, хто виготовив червону помаду. Поки що немає доказів, щоб можна було зробити такі висновки, однак археологи планують продовжити пошуки.