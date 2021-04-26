Однорічна дівчинка вразила мережу розкішним волоссям – фото

Жителька Великої Британії показала свою однорічну донечку і зробила малечу популярною в мережі. Усе через надзвичайно густе волосся дівчинки, на яке мати витрачає більше засобів по догляду, ніж на себе.

Маленька Лотті Бетчелор народилась в Емілі та Метью після 8 викиднів. Лікарі казали, що жінка ніколи більше не зможе мати дітей, проте вона все ж змогла народити донечку, яка відразу шокувала своїх батьків пишною шевелюрою. А за рік волосся дівчинки виросло на цілих 25 сантиметрів!

Читайте також: 15 милих вчинків, які татусі зробили заради своїх дітей: кумедні фото

Емілі зізналась, що ніколи не бачила новонароджених з такою пишною зачіскою, і це стало для неї справжньою несподіванкою:

Коли вона народилася, я була здивована тим, наскільки темним було її волосся і скільки їх було – я зовсім цього не очікувала,

– згадує мати

Вже з народження дівчинка мала густе волосся / Фото Daily Mail

Неймовірно густе волосся малечі / Фото Daily Mail

З часом волосся Лотті продовжувало рости й зараз сягає середини спини дівчинки. Кожного ранку Емілі вкладає волосся доньки, адже воно дуже неслухняне. За її словами щодня це займає близько 45 хвилин:

На те що висушити її волосся, йде майже пів години, і ще 15 хвилин, щоб гарно його вкласти. Це вимагає великих зусиль, і вона точно має більше якісних засобів по догляду за волоссям, ніж я,

– розповідає Емілі

Для того, щоб приборкати густі локони дівчинки, мати використовує кондиціонер, сироватку для неслухняного волосся та спрей для кучерявого.

Доглядати за таким волоссям не так просто / Фото Daily Mail

Вона зовсім не виглядає на свій вік / Фото Daily Mail

Батьки Лотті розповідають, що перехожі у першу чергу звертають увагу на зачіску малечі та роблять їй безліч компліментів. Проте ніхто не вірить у вік дівчинки. Через таке густе та довге волосся вона виглядає значно старше за 1 рік. Коли ж Еміла опублікувала фото доньки у місцевій групі на Фейсбуці, то отримала понад 30 тисяч вподобань – користувачі були вражені зовнішністю Лотті.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

У її старшої сестри зовсім не таке волосся / Фото Daily Mail

Емілі також помітила, що шевелюра стає лише густішою – волосся взагалі не випадає і ні краплі не рідшає. Крім того, за цей рік волосся значно посвітлішало, тож вони з чоловіком думають, що пізніше Лотті стане повністю блондинкою.

Кучері Лотті сильно посвітлішали / Фото Daily Mail