Новий дрес-код запровадили лише цього місяця. Деякі офіціантки показали, як відрізняється попередня форма від теперішньої. Було відверто. А стало – дуже відверто.
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Користувачка тіктоку theflathootersgirl одягнула нові шорти. Вони настільки короткі, що ледве приховують сідниці дівчини. І вона явно не в захваті від цього.
Ще рік тому, коли я почала тут працювати, я не була згідна на таку уніформу… Шорти нічого не приховують. І це реальна проблема, – розповіла дівчина.
Старі шорти / Скриншот тікток theflathootersgirl
Нові шорти / Скриншот тікток theflathootersgirl
Блогерка вважає, що це занадто
20-річна офіціантка Жизель детально показала, як змінилася форма. Спершу здається, що дівчина просто одягнула купальник. Але ні – вона має працювати в таких шортах.
Щоправда, декому сподобалися нові шорти. Працівниця на ім’я Лексі цілком задоволена змінами.
За хештегами #hooterstiktok та #hooters можна знайти кілька десятків відео з відгуками на нову форму. Наразі в компанії ніяк не відреагували на скарги. Hooters – мережа закладів харчування у США, "родзинка" якої – відверта уніформа працівниць.