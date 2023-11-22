Які саме способи відпочинку обирає співачка, щоб відновитися та зарядитися енергією, розповідаємо далі. Деякі варіанти вас точно здивують.

Також цікаво Леся Нікітюк зробила зачіску у стилі Мерилін Монро: неймовірні фото

Від спорту до риболовлі: як проводить час Олександра Заріцька

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька вважає, що важливо інколи відпочивати від новин. Співачка має кілька хобі, що допомагають їй відновлюватися, але найбільшу перевагу вона віддає спорту.

Спорт дуже допомагає мені відволікатися від негативу. Всім раджу! Я обовʼязково планую тренування заздалегідь, аби не було шансів знайти тисячу й одну причину не займатися,

– розповідає Олександра Заріцька.

Разом з тим солістка набирається сил і за допомогою інших активностей. Вона відпочиває й насичує життя позитивними емоціями завдяки пригодам і мандрівкам. Каже, що час від часу їй треба поїхати хоча б на 100 кілометрів від дому, щоб набратися вражень та перезарядитися.

А ще я їжджу на риболовлю, ходжу на танці та влаштовую шопінг. Також люблю робити мейки — яскраві та сміливі! І одразу зʼявляється бажання і безліч нагод кудись піти, відвідати гарне місце,

– ділиться солістка гурту KAZKA.

Вона наголошує, що важливо давати собі хоч інколи відпочити від новин і тривожних думок, адже у сучасному світі й так багато викликів та стресу.