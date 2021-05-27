Відомі картини й персонажі на тілі: 15 деталізованих тату від турецького майстра

Кожен тату-майстер має свій унікальний стиль. Турецький художник надихається творами мистецтва та світового кінематографа, створюючи надзвичайно милі та оригінальні тату.
Тату-майстер зі Стамбулу Хакан Адік у своїх роботах часто в одному тату поєднує сюжети та героїв з різних відомих картин, мультфільмів та кінострічок. Любите роботи Хайо Міядзакі та картини Едварда Мунка? Не проблема – художник створить цікаве поєднання у своєму колажі, яка міститиме обидва ваші захоплення.
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І навіть класичні сцени з попкультури виглядають дуже мило та притягують погляд. Тату Хакана Адіка відрізняються великою кількістю деталей, їх так і хочеться роздивлятись! Пропонуємо разом насолодитись незвичайними роботами талановитого турецького майстра.
Чуттєва робота
Культові "Сімпсони" у новому баченні
Незвичайне поєднання
"Віднесені привидами" та "Крик" в одному колажі
Знаменита Мона Ліза, куди ж без неї?
Цікава інтерпретація автопортрета Ван Гога
Чудовий портрет Далі
"Пані з горностаєм" і дрібка сучасних елементів
Дуже мила ілюстрація
Для палких шанувальників Поттеріани
Впізнали Білого Кролика з "Аліси в країні чудес"?
Ну дуже романтична сцена з мультфільму "Леді та Блудько"
Скажіть "Сииир!"
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Лише погляньте, скільки деталей!
Фантастичний колаж
Усі фото: інстаграм Хакана Адіка