Відомі картини й персонажі на тілі: 15 деталізованих тату від турецького майстра

Кожен тату-майстер має свій унікальний стиль. Турецький художник надихається творами мистецтва та світового кінематографа, створюючи надзвичайно милі та оригінальні тату.

Тату-майстер зі Стамбулу Хакан Адік у своїх роботах часто в одному тату поєднує сюжети та героїв з різних відомих картин, мультфільмів та кінострічок. Любите роботи Хайо Міядзакі та картини Едварда Мунка? Не проблема – художник створить цікаве поєднання у своєму колажі, яка міститиме обидва ваші захоплення.

Актуально: Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні

І навіть класичні сцени з попкультури виглядають дуже мило та притягують погляд. Тату Хакана Адіка відрізняються великою кількістю деталей, їх так і хочеться роздивлятись! Пропонуємо разом насолодитись незвичайними роботами талановитого турецького майстра.

Чуттєва робота

Культові "Сімпсони" у новому баченні

Незвичайне поєднання

"Віднесені привидами" та "Крик" в одному колажі

Знаменита Мона Ліза, куди ж без неї?

Цікава інтерпретація автопортрета Ван Гога

Чудовий портрет Далі

"Пані з горностаєм" і дрібка сучасних елементів

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Дуже мила ілюстрація

Для палких шанувальників Поттеріани

Впізнали Білого Кролика з "Аліси в країні чудес"?

Ну дуже романтична сцена з мультфільму "Леді та Блудько"

Скажіть "Сииир!"

Читайте також: Краще за оригінал: 7-річна дівчинка повторює образи зірок з червоної доріжки – фото

Лише погляньте, скільки деталей!

Фантастичний колаж

Усі фото: інстаграм Хакана Адіка