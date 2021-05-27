Тату-мастер из Стамбула Хакан Адик в своих работах часто в одном тату объединяет сюжеты и героев из разных известных картин, мультфильмов и кинолент. Любите работы Хайо Миядзаки и картины Эдварда Мунка? Не проблема – художник создаст интересное сочетание в своем коллаже, содержащее оба ваши увлечения.

Актуально: Где сделать лучшие фото этого лета: 5 инста-локаций в Украине

И даже классические сцены из поп-культуры выглядят очень мило и притягивают взгляд. Тату Хакана Адика отличаются большим количеством деталей, их так и хочется рассматривать! Предлагаем вместе насладиться необычными работами талантливого турецкого мастера.

Чувственная работа

Культовые "Симпсоны" в новом видении

Необычное сочетание

"Унесенные призраками" и "Крик" в одном коллаже

Знаменитая Мона Лиза, куда же без нее?

Интересная интерпретация автопортрета Ван Гога

Превосходный портрет Дали

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

"Дама с горностаем" и немного современных элементов

Очень милая иллюстрация

Для страстных поклонников Поттерианы

Узнали Белого Кролика из "Алисы в стране чудес"?

Ну очень романтическая сцена из мультфильма "Леди и Бродяга"

Скажите "Сыыыр!"

Читайте также: Лучше оригинала: 7-летняя девочка повторяет образы звезд с красной дорожки – фото

Только посмотрите, сколько деталей!

Фантастический коллаж