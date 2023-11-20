Жінка часто розмовляє з пацієнтами за кілька днів до їхньої смерті й ставить однакове запитання. Вона питає у пацієнтів, про що вони шкодують у своєму житті.

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Те, чого вони не зробили

Велс 8 років працювала медиком загальної практики, а потім приєдналась до хоспісу Марії Кюрі в Соліхаллі (Вест-Мідлендс). Спочатку вона обіймала посаду молодшої лікарки, а у 2015 році стала директоркою. Ха її словами, вона добре знає, наскільки дорогоцінним є час, адже їй доводиться працювати з людьми, у яких його вже немає.

Кожного дня стикаюся зі смертю, і це дає мені унікальну можливість подивитися на життя інакше. Адже останні години життя – це особливий і смиренний час, а сама смерть – природна та часто навіть красива,

– розповіла Сара.

Вона зазначила, що майже всі кажуть про те, що надто мало часу проводили зі своїми сім’ями.

На її думку, смерть зрівнює всіх людей. Коли ви помираєте, не має жодного значення, ким ви працювали та яку посаду займали. Велс згадала історію лікаря, який картав себе за те, що працював на Різдво, відкладав відпустку та жертвував свій вільний час на робочі питання.

Лікарка зробила висновок, що люди найбільше шкодують саме про те, чого не зробили, – про пропущені дні народження, невикористані шанси, несказані слова.